Ciężarny żółw odnaleziony w Pompejach. Nie udało mu się znaleźć schronienia

Odnalezione szczątki należały do samicy żółwia. Naukowcy podkreślają, że była ona wyjątkowo mała jak na swój gatunek. Muszla dojrzałych samic mierzy zwykle ponad 20 cm średnicy. Ta miała tylko 14 cm. To jednak nie przeszkodziło samicy zajść w ciążę. Znaleziono przy niej jedno jajo, które jeszcze nie zostało złożone. Jednorazowo zwierzęta te składają od 1 do 6 jaj, a w przypadku trudnych warunków gniazdowania są w stanie zachować jaja na przyszłe lata. I choć nie jest to jedyna żółwica odnaleziona na terenie historycznego miasta, to naukowcy zaznaczyli jej istotny wkład do wielkiej historii Pompejów.