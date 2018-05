Miała 2,5 promila, spowodowała kolizję. Nadal jest zatrudniona w sądzie

Beata B., sędzia z Siemianowic Śląskich, która rok temu pijana spowodowała groźną kolizję, nadal jest zatrudniona w sądzie, bierze pensję i składa odwołania do Sądu Najwyższego. Prokuratura nie może jej postawić zarzutów, bowiem nadal chroni ją immunitet sędziowski.

Dopiero później obniżyli pensję

- Akta sprawy wraz z odwołaniem zostały 18 maja przesłane do Sądu Najwyższego jako sądu dyscyplinarnego drugiej instancji . O tym, jaki będzie bieg tej sprawy w sądzie odwoławczym zdecyduje Sąd Najwyższy. Do czasu uprawomocnienia się wyroku dyscyplinarnego w kwestii statusu sędzi Beaty B. obowiązuje uchwała Sądu Dyscyplinarnego - Sądu Apelacyjnego w Katowicach o zawieszeniu jej w czynnościach służbowych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia o 50 proc. W sprawie sędzi nie złożono wniosku o uchylenie immunitetu – dodaje rzecznik Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Ostre słowa Zbigniewa Ziobry

W październiku, kiedy media ujawniły informację, że sędzia nadal pracuje w sądzie i pobiera wynagrodzenie, oburzenia nie krył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - To oburzające, że postępowanie dyscyplinarne w tak banalnej sprawie toczy się przez pół roku. Zamiast ponieść konsekwencje, pani sędzia została zwolniona z obowiązków i bierze pełną pensję. To przykre, że sędziowie tak łagodnie traktują koleżankę po fachu. Nie buduje to zaufania Polaków do sądownictwa. (...) Nikt nie stoi ponad prawem. Odpowiedzialność za swoje czyny muszą bezwzględnie ponosić także ci, którzy innym wymierzają sprawiedliwość – mówił wtedy w rozmowie z „Super Expressem”.