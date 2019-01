Miał wręczyć łapówkę Gawłowskiemu, był bohaterem seksafery w IMGW. Mieczysław O. na wolności

Usłyszał prawie 100 zarzutów, miał wręczyć łapówkę w postaci drogich zegarków Stanisławowi Gawłowskiemu oraz oferować swoim pracownikom posadę za seks. Teraz Mieczysław O., były szef IMGW jest na wolności. Wyszedł z aresztu po wpłaceniu 400 tys. zł kaucji.

Mężczyźnie zarzuca się m.in. zatrudnianie osób w IMiGW w zamian za łapówki, przekroczenie uprawnień oraz nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Grozi mu nawet 12 lat więzienia. Ostatnie 2,5 lata spędził w areszcie, do którego trafił w lipcu 2016 roku.

Afera z zegarkami Gawłowskiego

Jak wynikało z wniosku o uchylenie immunitetu Gawłowskiemu, zeznał on śledczym, że to Gawłowski zażądał od Łukasza L. dwóch luksusowych zegarków Tag Heuer wartych 26 tys. zł. Tyle że wciąż brak jednoznacznych dowodów na to, że to polityk ich zażądał.