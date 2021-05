Miał być prom, jest wstrzymany projekt. Minister bezradnie rozkłada ręce

- Smutne, że Polacy przywykli już do takiej skali marnotrawstwa pieniędzy publicznych, która idzie w miliony złotych. Przypomina to późnego Edwarda Gierka - taki 1978 rok, gdzie system psuł się od marnotrawstwa, np. budując hutę Katowice nie wyciągano koparek, które wpadały do osuwisk, ale cały system utrzymywany był jeszcze warstwą pudrowej propagandy. Jeżeli tak ma wyglądać budowa "priorytetu rządu PiS", to prędzej rdza pożre do reszty słynną stępkę – puentuje Brejza.