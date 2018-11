Mgła w Gdańsku: Pasażerowie na lotnisku mają problem

Mgła i niskie chmury zatruły życie pasażerów na lotnisku w Gdańsku. Są opóźnienia. Część lotów przekierowano, a niektóre nawet odwołano. Sytuację pogarsza fakt, że od września nie udało się naprawić systemu nawigacyjnego.

Z tego powodu odwołano, m. in., loty do Kopenhagi i Londynu-Standsted. Do Wrocławia pasażerowie pojechali autobusem. Część rejsów przekierowano do Bydgoszczy.