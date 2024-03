Mężczyźni mówią "dość". Tuż przed Dniem Kobiet

- Mamy wrażenie, że mimo większej popularności tematów męskich, zawsze znajdą się wymówki, by nic nie robić. Gdy rozmawiamy o nierównościach w edukacji słyszymy, że to wynik lenistwa mężczyzn, krótsza zaś średnia długość życia ma wynikać wyłącznie z przyczyn biologicznych, niechodzenia do lekarzy i stosowania używek. Naszym celem jest zwiększanie świadomości problemów, by zaczęły być traktowane poważnie, a mężczyźni w końcu zostali uznani za grupę, która też może potrzebować wsparcia - mówi Gulczyński.