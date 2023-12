Alarmujący komunikat. Ratownicy ruszyli na pomoc

"Według obecnych prognoz wichury w Karkonoszach potrwają co najmniej do końca świąt. Warunki do wędrówek są i będą trudne. Prosimy o dobre planowanie wycieczek. Na Śnieżce wiatr w porywach sięga 130 km/h, a może dochodzić nawet do 170 km/h. Obowiązuje 2 st. zagrożenia lawinowego" - napisano w komunikacie.