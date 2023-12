Ekstremalne warunki. Zacznie się w nocy

Pogoda. Bardzo silny wiatr

Temperatura maksymalna od 1 do 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie w porywach do 70 km/h, na pozostałym obszarze także silny i bardzo silny, od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 120 km/h, w Sudetach do 140 km/h, zamiecie i zawieje śnieżne.