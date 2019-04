Mężczyzna groził nożem w pociągu. SOK go zatrzymał

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zatrzymali na wrocławskim dworcu 36-letniego nożownika. Według relacji świadka mężczyzna chciał ugodzić w brzuch innego podróżnego.

Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Przekazano go na Komendę Miejskiej Policji we Wrocławiu.