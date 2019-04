Wypadek w Chełmie. Siedem osób rannych

Pijany kierowca doprowadził do groźnego wypadku w Chełmie. Siedem osób trafiło do szpitala po tym, jak mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu.

Do wypadku w Chełmie na Lubelszczyźnie doszło ok. godz. 3 nad ranem - informuje RMF FM.

Kierowca samochodu, w którym siedzieli 26- i 27-latek, wymusił pierwszeństwo na skrzyżowaniu i doprowadził do wypadku. Nie wiadomo, który z nich prowadził. Obydwaj byli pijani, mieli po ok. 3 promile alkoholu we krwi.