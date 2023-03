Metropolita rozsierdził Greków. "Ta katastrofa to kara boska"

Katastrofa kolejowa w północnej prowincji Larisa, która miała miejsce 28 lutego, to jedno z najtragiczniejszych zdarzeń tego typu w historii kraju. W godzinach nocnych doszło do zderzenia pociągu osobowego z towarowym. W wyniku katastrofy zginęło 57 osób. Choć cały świat łączył się w żałobie, to zupełnie inną opinię na ten temat przedstawił Ambrosios, duchowny Greckiego Kościoła Prawosławnego, który swoimi mocnymi słowami rozsierdził opinię publiczną.