Mentzen komentuje zapowiedzi Dudy. "Co powie? Że mu się nie chce?"

- Przez poprzednie osiem lat Platforma Obywatelska jeździła za granicę i skarżyła się na to, jak zły my mamy rząd w Polsce. Wtedy mi się to nie podobało, bo uważam, że nasze polskie problemy powinniśmy rozwiązywać w Polsce. To samo mówił wtedy PiS, że nie wypada jeździć za granicę i mówić, że nie podoba nam się rząd, który mamy w Polsce. Po czym zmienił się rząd i co robi PiS? Od razu jeździ za granicę i będzie mówił, że mamy zły rząd w Polsce. Tak nie wolno! - zauważył polityk.