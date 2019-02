MEN odrzuca pomysł NIK z nieobowiązkową maturą z matematyki. "Zawieszenie egzaminu może zniechęcić uczniów i nauczycieli"

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) odrzuciło pomysł Najwyższej Izby Kontroli (NIK), aby matura podstawowa z matematyki była nieobowiązkowa. Resort uważa, że odpowiednie reformy, które mają poprawić jakość kształcenia, są właśnie wdrażane i zawieszanie egzaminu nie jest potrzebne.

NIK chce zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki

W latach 2015-2017 co szósty uczeń nie zdał matury z matematyki, a 42 procent uczniów szkół ponadgimnazjalnych miało na świadectwie ocenę dopuszczającą z tego przedmiotu. NIK twierdzi, że takie wyniki są efektem wadliwego procesu nauczania.

W szkołach w Polsce nie dzieli się klas na grupy pod względem umiejętności i wiedzy oraz nie dostosowuje się zadań i tempa pracy na lekcji do możliwości uczniów.

MEN odrzuca pomysł NIK

MEN odpowiedziało na pomysł NIK i go odrzuciło. Resort przekonuje, że odpowiednie reformy, dzięki którym zostanie podniesiony poziom kształcenia, są właśnie wdrażane. Ma się zmienić sposób kształcenia i nadzoru nad nauczycielami. Od września zwiększy się liczba nauczycieli metodyków zajmujących się rozwijaniem metod nauczania matematyki. Resort podkreśla też, że zawieszenie egzaminu może zniechęcić uczniów i nauczycieli.

- To już jakby tworzy pewien taki klimat dość niekorzystny, jeżeli chodzi o same przygotowania do tego egzaminu. Masz pan gorączkę... stłucz termometr — powiedział na antenie RMF FM wiceminister edukacji Maciej Kopeć.