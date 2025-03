Meldunek z Jasionki. Amerykanie: "Działamy jakby przerwy nie było"

Odwiedziliśmy w środę Jasionkę, by sprawdzić jak wygląda sytuacja na miejscu. W porównaniu do poniedziałku na miejscu panował znacznie większy ruch . Chociaż nie ma jeszcze powrotu kilkukilometrowych korków wojskowych ciężarówek, to wojsko w środowe południe prowadziło aktywne działania na terenie lotniska.

- Myślę, że ta wojna po prostu powinna się skończyć. Dla dobra ludzi, no i dla dobra kraju i Europy. Jeżeli stanie się to niebawem, to my i tak będziemy kontynuować naszą pracę. Założenie było takie, że w mniejszym lub większym składzie zostajemy tu na lata - dodaje Jacob.