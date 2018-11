Melania Trump udekorowała Biały Dom na święta

Melania Trump wprowadziła już świąteczną magię do Białego Domu. Tegoroczne dekoracje mogą przyprawić o zawrót głowy. Pierwsza Dama osobiście pracowała nad świątecznym wystrojem.

Melnia Trump przystroiła Biały Dom w barwy narodowe

Tegorocznemu wystrojowi przyświeca hasło „Amerykańskie skarby”. Na kilka tygodni Biały Dom zmienił się nie do poznania. Wystrój emanuje ciepłem, ale w delikatny i rozważny sposób akcentuje to, co dla Amerykanów jest najważniejsze. We Wschodnim Skrzydle rezydencji ustawiono choinkę Gold Star Family. Jej zadaniem jest wspominanie wszystkich weteranów wojny w Iraku. Do jego dekoracji zaproszone zostały rodziny walczących. Drzewko udekorowane jest złotymi gwiazdami oraz patriotycznymi wstęgami. Zwiedzający są zachęcani do pisania listów do bliskich i przyjaciół, którzy przebywają na misjach poza granicami kraju.