Melania Trump przeszła operację. "Nie ma komplikacji"

Biuro Melanii Trump poinformowało, że w poniedziałek rano pierwsza dama USA przeszła operację nerek. Zapewniono, że problem nie był poważny, ale wymagał interwencji chirurgicznej. Żona Donalda Trumpa przez tydzień pozostanie w szpitalu.

Żona prezydenta Trumpa przebywa w Walter Reed National Military Medical Center niedaleko Waszyngtonu. Z komunikatu wynika, że pozostanie tam przez tydzień. "Pierwsza dama wyczekuje pełnego powrotu do zdrowia, tak by mogła wrócić do swojej pracy na rzecz dzieci na całym świecie" - dodała Grisham.