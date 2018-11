Meksyk: tysiące uchodźców zmierza w kierunku granicy z USA

Tysiące uchodźców dociera do granicy USA z Meksykiem. Lokalni mieszkańcy protestują.

Meksyk - uchodźcy przy granicy z USA

W granicznym mieście Tijuana, w Meksyku, wybuchł głośny protest. Lokalni mieszkańcy dali upust swojemu niezadowoleniu wynikającemu z obecności tysięcy imigrantów z Ameryki Środkowej, którzy w ostatnich dniach masowo napływają do granicy Meksyku z USA. Wiadomo, że do Tijuany przybyło już 3 tysiące imigrantów. Przerażony zaistniałą sytuacją prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, chce uniemożliwić tzw. Karawanie imigrantów nielegalne przedostanie się do USA. W tym celu na granicę z Meksykiem skierował już dodatkowe siły wojskowe.