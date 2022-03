Meksyk nie wie, za kim stanąć. Dyplomatyczne przepychanki Rosji i USA

O tych apelach i namawianiu Meksyku do opowiedzenia się po jednej stronie informuje Reuters. Prezydent Meksyku, Andres Manuel Lopez Obrador, starał się zachować neutralność w sprawie wydarzeń w Ukrainie. Rosja podjęła działania, by ten stan rzeczy zmienić. Ambasador tego kraju namawiał do buntu przeciwko Stanom Zjednoczonym i udzielenia wsparcia Rosji.