Meksyk. Kapitan Andrzej Lasota uniewinniony

Kapitan Andrzej Lasota spędził ponad 1,5 roku w meksykańskim więzieniu. Prokuratura oskarżała go o przemyt blisko 240 kilogramów kokainy przewożonej pod koksem metalurgicznym na masowcu UBC Savannah. To właśnie Polak odkrył nielegalny przemyt i zgłosił lokalnej policji.

Meksyk. Kapitan Andrzej Lasota przeniesiony do więzienia o zaostrzonym rygorze

Jednak funkcjonariusze oraz śledczy nie uwierzyli w wersję kapitana - twierdzili, że miał on wiedzieć o nielegalnym procederze. Kilka dni po jego zatrzymaniu aresztowano 2 Polaków oraz 19 Filipińczyków - jednak do dziś w więzieniu pozostawał tylko kapitan Lasota. Jego rodzina przeżywa dramat, a on sam został przeniesiony do więzienia o zaostrzonym rygorze w mieście Tepic, w stanie Nayarit, na zachodzie Meksyku.