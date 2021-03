Meghan i Harry udzieli kontrowersyjnego wywiadu. "Stają się celebrytami"

Meghan Markle i Harry w wywiadzie z Oprah Winfrey. "Stają się celebrytami"

Ekspert o wywiadzie pary z Oprah Winfrey. "Nastąpiło połączenie dwóch wielkich elementów"

Zdaniem dr. Rybkowskiego ogromną siłę rażenia ma też postać samej prowadzącej wywiad Oprah Winfrey, która jest legendą programów talk-show. – Wywiad z Oprah Winfrey sprawia, że nawet ci, którzy nie do końca byli zainteresowani losami pary, na pewno dostali bardzo mocny materiał do tego, żeby zacząć się interesować – przyznaje. – Nastąpiło połączenie tych dwóch wielkich elementów, wielkiej osobowości telewizyjnej i pary, którą Amerykanie i tak byli zaciekawieni – precyzuje dr Rybkowski.

Nie tylko to jednak sprawia, że życie "eksroyalsów" to zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA jeden z topowych tematów. Zdaniem eksperta duże znaczenie ma samo pokazanie, jak wygląda arystokracja za tzw. zamkniętymi drzwiami. Ciekawość społeczeństwa amerykańskiego rozpala przede wszystkim fakt, że można zrezygnować z takich przywilejów. A Harry i Meghan właśnie to zrobili, co więcej – opowiedzieli o tym w telewizji. – Dlaczego zdecydowali się na taki krok, czyli opuszczenie teoretycznie wyśnionego, bajkowego życia? – kontynuuje specjalista.