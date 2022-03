Medyk pola walki: Wojna uzależnia. Ale gdyby u nas wybuchła, pierwszy bym się zgłosił

W każdym razie, odkąd pamiętam, chciałem być żołnierzem, jak mój ojciec. Przynosił z jednostki gazety. "Polskę zbrojną", "Komandosa"… jarało mnie to. Chciałem być komandosem. Klasyka gatunku. W każdym razie, od początku chciałem iść do Lublińca (garnizon JWK – red.). Trafiłem do Koszalina, do obrony przeciwlotniczej, co było pomyłką. Po służbie zasadniczej odszedłem, bo nie było miejsc. Poszedłem do pracy, byłem pomocnikiem stolarza. Ale chciałem. Dzwoniłem do WKU niemal codziennie. W końcu bramka się otworzyła. Trafiłem do Lublińca, dostałem etat… I tak zostałem. Na 15 lat. Wszedłem w październiku 2000 r., wyszedłem z MON-u w grudniu 2015.