Meduza: Okrutna kara za dezercję. Rosyjski poborowy zawisł, ale dowództwo twierdzi, że to samobójstwo

Stamtąd, po kilku dniach od aresztowania, Aleksander skontaktował się z bratem. Był przerażony. - Dosłownie błagał mnie, by go ratować. Twierdził, że dowódcy próbują zmusić go do podpisania zeznania, że wysadził w powietrze cywilny pojazd. Sugerowali, że jeśli odmówi, może stać się osobą zaginioną, po prostu "wyjść za róg i nie wrócić" - opowiada brat.