Kreml: Rosjanie lgną do armii. "Masowy napływ kandydatów" na mięso armatnie

Według oficjalnych statystyk od 1 stycznia do 3 sierpnia tego roku Rosja przyjęła do wojska ponad 231 tysięcy ochotników. Miesiąc wcześniej Miedwiediew informował o 185 tysiącach powołań do służby, a to znaczy, że przez cztery tygodnie na dołączenie do rządowych formacji obronnych zdecydowało się 46 tysięcy osób.