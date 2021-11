Media: Więcej lotów z Bliskiego Wschodu do Mińska

Białoruś znacznie zwiększyła liczbę lotów z Bliskiego Wschodu do Mińska, aby sprowadzić do kraju migrantów z tego regionu – informuje niemiecki dziennik "Welt am Sonntag". Jak wynika z najnowszych planów lądowania na lotnisku w stolicy Białorusi, do marca planowanych jest około 40 lotów tygodniowo ze Stambułu, Damaszku i Dubaju – podaje gazeta. Te trzy porty lotnicze są obecnie najczęściej wykorzystywane przez migrantów chcących bezpośrednio dolecieć na Białoruś, skąd kontynuują podróż w kierunku Unii Europejskiej.