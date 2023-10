Media: trzęsienie ziemi w polskim wojsku

Dymisja kluczowych generałów

Źródła "Rz" wskazują, że jest to reakcja na serię działań, które od pewnego czasu nie były akceptowane przez oficerów. Konflikt między nimi a Ministerstwem Obrony Narodowej narastał od maja 2023 roku, kiedy to minister Mariusz Błaszczak publicznie postawił zarzuty Dowódcy Operacyjnemu, oskarżając go o zaniedbania.