Media: Rosja może wystrzelić Oriesznik na Ukrainę

Według rozmówcy AP taką ocenę wydały amerykańskie służby wywiadowcze. Przedstawiciel władz USA podkreślił, że Oriesznik uważany jest bardziej za sposób na zastraszenie Ukrainy niż "game changer" na polu walki. Do wystrzelenia rakiety może dojść w ciągu "nadchodzących dni" - poinformował.

Jak podały rosyjskie media, od 10 do 13 grudnia przestrzeń powietrzna nad poligonem Kapustin Jar - skąd wystrzelono pocisk Oriesznik - będzie zamknięta.

- Może to świadczyć o przygotowaniu ataku na centrum Kijowa - poinformował w komentarzu dla NEXTA politolog Wadim Denisenko. - Trudno powiedzieć, co się teraz stanie. Ale jeśli Rosjanie uderzą Oriesznikiem, oznacza to, że Putin nie jest jeszcze gotowy na negocjacje i zamierza je opóźnić - dodał.