Media bez wyboru. Antoni Macierewicz: z niezależnych mediów znam dwa

"Media bez wyboru" to głośna akcja branży mediowej. W środę 10 lutego miał miejsce protest mediów, którego celem było wyrażenie sprzeciwu wobec podatku od reklamy, który rząd chce narzucić na branżę.

Do protestu mediów i akcji "Media bez wyboru" w Radiu Maryja odniósł się polityk PiS Antoni Macierewicz. - Prywatne telewizje zwłaszcza, ale w ogóle prywatne media, mają dosyć jednoznaczne nachylenie prokomunistyczne, lewackie, liberalne - stwierdził Macierewicz.

W jego opinii protest mediów, który miał wyrazić brak dostępu do rzetelnych informacji, to "wizja ludzi, którzy wyrośli z czasów postkomunistycznych", a osoby te "przywykły w szkole Jerzego Urbana do tego, że tylko oni są rzeczywistym źródłem informacji".