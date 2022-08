Medale za wolne słowo. 30 sierpnia uhonorowani będą ludzie odważni i bezkompromisowi

Takich ludzi nam potrzeba - słowem wyznaczają drogi, tłumaczą rzeczywistość w czasach, w których trudno odróżnić prawdę od politycznej propagandy lub komercji. Dziś trudno uwierzyć każdemu i w cokolwiek, bo prawda stała się majątkiem, do którego trudno dojść bez dobrych przewodników. Oni muszą wskazać nam dobitnie, co powinno być wspólnym, pielęgnowanym dobrem w publicznej przestrzeni i co należy codziennie otaczać troską.