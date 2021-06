Mecz Polska – Słowacja. Politycy typują wynik rywalizacji na Euro

Świerczok strzeli bramkę? "Mam nadzieję, że odpali..."

Poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk: Ja zawsze trzymam kciuki za polską reprezentację i zawsze jestem optymistą. Jak to niektórzy mówią tzw. „patriotą wynikowym”. Obstawiam 3-1 dla Polski, a gole dla naszej kadry strzelą: Robert Lewandowski, Piotr Zieliński i Jakub Świerczok. Jestem fanem talentu od kilku lat Świerczoka i mocno mu kibicuje. On jeszcze nie pokazał na co go stać. Mam nadzieję, że „odpali” na Euro.