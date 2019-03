Mecenas rodzin smoleńskich prof. Stefan Hambura na liście do PE

To on po katastrofie smoleńskiej złożył doniesienie na Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego. Stefan Hambura, pełnomocnik ofiar tragedii, teraz chce spróbować swoich sił w wyborach do PE z list Ruchu Prawdziwa Europa. - Na prawo od PiS jest jeszcze miejsce - mówi.

W kwietniu 2010 Stefan Hambura został pełnomocnikiem rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej (East News, Fot: Grzegorz Banaszak/REPORTER)

Po zamieszaniu z rejestracją w końcu udało się utworzyć partię o nazwie Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi. W kontekście ugrupowania pojawiało się nazwisko o. Tadeusza Rydzyka. Jednak zarówno założyciel partii Mirosław Piotrowski, jak i duchowny kategorycznie zaprzeczają, że to partia redemptorysty. Teraz partia ujawnia pierwsze nazwiska, które mają znaleźć się na jej listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Jak podaje "Super Express", we wtorek do PKW trafił wniosek o rejestrację komitetu wyborczego z nazwą partii. Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi chce wystawić swoje listy w porozumieniu z Prawicą Rzeczpospolitej i Zjednoczeniem Chrześcijańskich Rodzin.

Wedłud dziennika na listach zobaczymy cztery nazwiska. Mowa o pośle Janie Klawiterze, Krzysztofie Kawęckim z Prawicy Rzeczpospolitej oraz o Bogusławie Rogalski byłym europośle i założycielu Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, a także Stefanie Hamburze.

"Na prawo od PiS nie ma ściany"

Hambura to pełnomocnik Andrzeja Melaka i Janusza Walentynowicza, czyli rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. W lipcu 2010 złożył doniesienie do warszawskiej prokuratury, w związku z podejrzeniem działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej przez przez Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego. Chodziło o rezygnację ze wspólnego polsko-rosyjskiego śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy.

Hambura potwierdził swój udział z wyborach. - To prawda, startuję z list Ruchu Prawdziwa Europa na Śląsku. Urodziłem się w Gliwicach i uważam, że na prawo od PiS jest jeszcze miejsce, a nie ściana, jak niektórzy próbują przekonywać. Chcę wykorzystać szansę dla Polski, która się pojawia - tłumaczył w rozmowie z "Super Expressem" Hambura.

