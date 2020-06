Mazury – tak nazywa się polski raj

Wstęp na terminal jest możliwy jedynie dla pasażerów posiadających ważną kartę pokładową/bilet i tylko w razie konieczności osób im asystujących. Każda osoba przekraczająca bramę terminalu zobowiązana jest do poddania się kontroli pomiaru temperatury ciała poprzez skan czoła lub nadgarstka. Jeśli pomiar wykaże temperaturę równą lub wyższą 38 st. C, służby lotniska dokonają dodatkowego pomiaru temperatury ciała w 10 minutowych odstępach w wyznaczonym do tego miejscu. Tak na lotnisku, jak i na pokładzie samolotu pasażerowie zobligowani są do noszenia maseczki ochronnej, a także zachowania bezpiecznego dystansu - 1,5 metra pomiędzy pasażerami zgromadzonymi na terminalu, zaś w samolocie obowiązuje rozmieszczenie miejsc zgodnie z planem szachownicy.