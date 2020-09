Mazury. Mieszkańcy przeganiają bogatego inwestora. "Niech wycinają lasy w swoim kraju"

"Największy" to określenie nieoddające skali planowanego biznesu. Binderholz oszacował, że dziennie do fabryki będzie wjeżdżało 300 TIR-ów z drewnem. Mogliby przetworzyć wszystko, co mazurscy leśnicy ścinają w promieniu 100 km, a surowca i tak by zabrakło. Dlatego planują podciągnięcie torów i dostawy drewna z Litwy, a nawet krajów skandynawskich.