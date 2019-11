Mazowieckie. Samochód po zderzeniu z drzewem sam wezwał pomoc

Groźne zdarzenie drogowe na Mazowszu. We wsi Strzykuły mężczyzna kierujący mercedesem zderzył się z drzewem. Na miejscu pojawiły się służby, które zostały wezwane przez system eCall. Informację otrzymała redakcja Dziejesię.

Mazowieckie. Na miejscu służby

Według informacji naszego czytelnika, do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 19.

Mazowieckie. Kierowca z mandatem

Jak dodała, kierujący nie odniósł większych obrażeń. - Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Kierujący został też ukarany mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków panujących na jezdni - poinformowała policjantka.

Podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja potwierdziła też informację o źródle zgłoszenia. - Informacja spłynęła do nas z centrali mercedesa - powiedziała.

Mazowieckie. Czym jest system eCall?

Jak informuje redakcja Autokultu, system eCall powstał, by ratować zdrowie i życie ofiar, które nie są w stanie samodzielnie wezwać pomocy. Gdy dojdzie do wypadku, uszkodzony pojazd automatycznie wysyła zgłoszenie do odpowiednich służb, wraz z lokalizacją.