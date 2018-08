Mąż kobiety potrąconej przez Piotra N. komentuje wyrok. "Powinien siedzieć w więzieniu"

Stefan Żółtek, mąż kobiety potrąconej przez dziennikarza, uważa, że wyrok sądu w tej sprawie jest skandalicznie niski. Do wypadku doszło w ubiegłym roku. Pani Krystyna nie zdążyła jednak poznać decyzji wymiaru sprawiedliwości - zmarła w maju 2018 r. na raka.

- Moja żona po wypadku była nieprzytomna i cała poturbowana. Wyrok, który otrzymał pan Piotr, jest skandaliczny. Groziło mu do 3 lat więzienia. Przeciętny Kowalski trafiłby za kraty - komentował wyrok sądu w rozmowie "Super Expressem" Stefan Żółtek, mąż potrąconej kobiety. Jak dodał, dziennikarz odwiedził kobietę jedynie raz po wypadku.

Krystyna Żółtek zmarła w maju br. na raka. - Przed wypadkiem odczuwała bóle w brzuchu. Ten wypadek przyśpieszył rozpoznanie choroby. Rak był już zaawansowany, z przerzutami do płuc. Dostawała chemię, ale to jej nie pomagało. Mogę się tylko domyślać, czy wypadek przyśpieszył dalszy rozwój raka - dodaje Stefan Żółtek.

Piotr N. nie chciał komentować sprawy

- Do potrącenia doszło o 19:30, a więc po zmroku, przy padającym deszczu. Kobieta była ubrana na ciemno i przechodziła po pasach. Została ranna, wciąż przebywa w szpitalu. Kierowca samochodu, który w nią uderzył, nie posiadał przy sobie prawa jazdy - mówił po wypadku Wirtualnej Polsce kom. Jarosław Sawicki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Sam dziennikarz nie chciał w rozmowie z WP komentować sprawy.

- Sprawdzamy, czy miał on uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Na razie wiemy, że w 2008 roku prawo jazdy zostało mu zatrzymane za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych i odesłane do starostwa - dodawał Sawicki. Jazdę przez Piotra N. bez prawa jazdy, ubezpieczenia i przeglądu uznano za wykroczenie, dlatego sprawa została przekazana policji w Piasecznie - informuje portal wirtualnemedia.pl.