Znany dziennikarz Piotr N. winny spowodowania wypadku

Sąd Rejonowy w Piasecznie uznał winnym Piotra N. Znany dziennikarz w październiku 2017 spowodował wypadek, w którym ranna została kobieta. Jechał bez prawa jazdy, a jego samochód nie był ubezpieczony.

To wyrok nakazowy wydany przez sąd 27 lipca, bez udziału stron. Taki wyrok może zostać ogłoszony, gdy, jak głosi art. 500 p. 3 kodeksu postępowania karnego "okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości". Wyrok uprawomocni się po siedmiu dniach od daty doręczenia go skazanemu. Stronom przysługiwało złożenie sprzeciwu. Jak informuje sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie - w ciągu 7 dni od wydania wyroku takie pismo nie wpłynęło.

- Do potrącenia doszło o 19:30, a więc po zmroku, przy padającym deszczu - mówił po wypadku Wirtualnej Polsce kom. Jarosław Sawicki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Potrącona kobieta była ubrana na ciemno i przechodziła po pasach. Została ranna, wciąż przebywa w szpitalu. Kierowca samochodu, który w nią uderzył , nie posiadał przy sobie prawa jazdy. Sprawdzamy, czy miał on uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Na razie wiemy, że w 2008 roku prawo jazdy zostało mu zatrzymane za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych i odesłane do starostwa - dodawał.