Mąż Elisabeth Revol: to wszystko jest najcięższe dla Anulki

- Przygotowujemy powrót mojej żony do Francji, ale wymaga to dużo czasu - powiedział mąż Elisabeth Revol, francuskiej alpinistki uratowanej na Nanga Parbat przez polskich himalaistów. Podkreślił, że sytuacja, w której się znalazł, jest niczym w porównaniu do tego, co przeżywa żona Tomasza Mackiewicza.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Revol trafiła do szpitala (Facebook.com)

Jean-Christophe Revol w najbliższych dniach opublikuje wraz z żoną komunikat prasowy. W wywiadzie dla RMF FM tłumaczy, że nie jest w stanie osobno odpowiadać na pytania z całego świata.

Jean-Christophe Revol zasugerował, że przeżył chwile grozy, kiedy nie wiedział, czy uda się uratować jego żonę.

- To wszystko jest najcięższe dla Anulki - żony Tomka. To, co my przeżyliśmy, jest niczym w porównaniu do sytuacji, w jakiej się znalazła ona i ich dzieci - powiedział dla RMF FM Jean-Christophe Revol.

Mówi także, że kiedy Tomek i jego żona zdobywali szczyt, nie mieli żadnych problemów. Jest przekonany, że gdyby mieli wtedy problemy, by zawrócili.

Zobacz wywiad z siostrą Tomka Mackiewicza

Francuska telewizja TV3 pokazała odmrożenia, do jakich doszło u uratowanej na Nanga Parbat Elisabeth Revol. Według lekarzy, ryzyko amputacji palców jest duże.