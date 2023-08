Mąż 50 lat młodszy. 80-letnia Brytyjka gorzko żałuje ślubu

- Miałam nadzieję, że wszystko się poprawi, ale tak się nie stało. Lepiej mi żyć samotnie, jest miło i spokojnie. Nie żałuję dobrych czasów, ale byłam zaślepiona miłością. Nie sądzę, aby się ze mną ożenił tylko po to, aby dostać pozwolenie na mieszkanie w Anglii, ale szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem. Może tak naprawdę go nie znałam. Byłam żoną mojego pierwszego męża przez 30 lat, zanim się rozwiedliśmy. Był najlepszy. Teraz nie żyje, ale myślę, że byłby tym wszystkim przerażony. Teraz moja miłość skupia się na moim kocie, panu Tibbsie. On jest wszystkim, co się liczy. Uwielbiam go, a on nigdy nie narzeka - dodała 83-latka.