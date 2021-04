Matury zagrożone? Jasne stanowisko MEiN w tej sprawie

Jako dodatkowe zalecenie wskazał również "otwieranie dodatkowych wejść do szkoły, nawet rozpoczynanie egzaminu z poślizgiem, by jak najmniejsze grupy wchodziły do szkoły jednocześnie".

Kiedy powrót do szkół?

Dariusz Piontkowski zapytany o termin powrotu do szkół nie wskazał konkretnej daty i uzależnia to od sytuacji pandemicznej. "Mamy nadzieję, że uczniowie wrócą do szkół, być może jeszcze w kwietniu, jeśli to będzie możliwe ze względu na epidemię. Najpóźniej w maju i czerwcu".