Matury ustne 2024. Stara i nowa formuła. Jaka jest różnica?

W 2024 roku maturzyści zdają trzy obowiązkowe egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Oprócz tego muszą przystąpić do matury ustnej z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Abiturienci szkół ponadpodstawowych, w których językiem nauczania jest język mniejszości narodowych, przystępują ponadto do egzaminu pisemnego i ustnego na poziomie podstawowym tego języka. Zdają też co najmniej jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym. Egzaminy odbywają się w formułach 2015 i 2023. Czym różni się stara matura ustna od nowej i jak się do niej przygotować?