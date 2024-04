Matury 2024. Zakończenie roku maturzystów już w kwietniu

Tegoroczne egzaminy maturalne potrwają od 7 do 24 maja. W pierwszych dniach matur abiturienci zmierzą się z zadaniami w formie pisemnej na poziomie podstawowym, które są dla nich obowiązkowe. Później odbędą się egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym. Od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja przeprowadzone zostaną natomiast matury ustne. Przed sesją podstawową matur nastąpi zakończenie roku szkolnego maturzystów. Kiedy dokładnie?