Matura poprawkowa 2024. Harmonogram egzaminów

Kiedy można pisać maturę poprawkową w 2024 roku?

Matura jest uznawana za zdaną, jeżeli maturzysta przystąpił do wszystkich wymaganych egzaminów – pisemnych i ustnych – a przy tym uzyskał co najmniej 30 procent punktów z każdego z tych przedmiotów. Warunkiem zdania egzaminu dojrzałości i uzyskania świadectwa maturalnego, jest przystąpienie również do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej, bez względu na uzyskany wynik.