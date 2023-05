Matura 2023. Matematyka rozszerzona. Ile trwa? Co zabrać ze sobą?

W siódmym dniu matur, 12 maja abiturienci przystąpią m.in. do egzaminów z rozszerzonej matematyki. To jeden z najpopularniejszych przedmiotów dodatkowych w 2023 roku - łącznie zdecydowało się go zdawać niemal 77 tys. osób. Ile czasu będą mieli na rozwiązanie zadań z arkusza? Zebraliśmy najważniejsze informacje.