Matura poprawkowa 2021. Egzamin już we wtorek. Ten przedmiot zawaliło najwięcej osób

Maturzystom, którym nie udało się zdać tylko jednego obowiązkowego egzaminu przysługuje prawo do poprawki, która przeprowadzona zostanie 24 sierpnia. Jednak każdy kto chciał przystąpić do poprawkowej matury musiał do 12 lipca musiał złożyć oświadczenie na piśmie w swojej szkole. Z kolei każdy kto nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego przedmiotu będzie mógł przystąpić do poprawki dopiero w przyszłym roku.