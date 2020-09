Matura 2020. CKE podała ostateczne wyniki tegorocznych matur

Matura 2020. Centralna Komisja Egzaminacyjna podsumowała tegoroczne matury

CKE podała dane statystyczne na temat matury 2020. W tym roku w terminie głównym (w czerwcu) i dodatkowym (w lipcu) do egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło dokładnie 260 262 osób. 161 588 z nich byli to absolwenci liceów ogólnokształcących, natomiast 98 674 – absolwenci techników. Z kolei we wrześniu egzamin poprawkowy zdawało 49 611 osób. W 80 proc. byli to absolwenci, którzy nie zdali w czerwcu/lipcu egzaminu z jednego przedmiotu.