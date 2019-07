Matura 2019. Sprawdź, kiedy będą ogłoszone wyniki matur i zapoznaj się z harmonogramem egzaminu poprawkowego

Matura 2019. Wyniki matu zostaną ogłoszone już wkrótce. Zobacz, w jaki sposób należy je sprawdzić i zapoznaj się z dokładnym harmonogramem egzaminu poprawkowego.

Matura 2019 – kiedy zostaną ogłoszone wyniki matur?

Powszechnie wiadomo, że wyniki matur są często głównym kryterium w procesie rekrutacji na studia. W tym roku testy zostały przeprowadzone w dniach 6-26 maja. W Polsce maturzyści podczas egzaminów muszą obowiązkowo przystąpić zarówno do matury ustnej, jak i czterech egzaminów w formie pisemnej. Poza testami podstawowymi uczniowie są zobowiązani do wyboru jednego egzaminu, który napiszą na poziomie rozszerzonym. Wyniki tegorocznych matur będą mogli sprawdzić online już w czwartek, 4 lipca na oficjalnej stronie CKE. Tego dnia nastąpi także przekazanie szkołom i absolwentom świadectw, aneksów oraz informacji o wynikach matur w formie papierowej. W celu sprawdzenia wyników matur należy zalogować się do systemu za pośrednictwem loginu, którym jest numer PESEL oraz otrzymanego w szkole hasła. W przypadku zgubienia hasła, maturzysta powinien niezwłocznie zgłosić się do szkoły z prośbą o podanie nowego.