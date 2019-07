Matura 2019: kiedy będą wyniki? Podpowiadamy, kiedy i jak maturzyści mogą sprawdzić swoje wyniki w internecie

Matura 2019: już niedługo zostaną ogłoszone wyniki matur. Zobacz, w jaki sposób maturzyści mogą sprawdzić swój rezultat w internecie. CKE opublikowała już dokładny harmonogram dotyczący wyników matur.

Matura 2019 – kiedy będą wyniki?

Wyniki matur jak co roku, zostaną ogłoszone z początkiem lata . Tym razem nastąpi to w czwartek, 4 lipca 2019. Rezultaty egzaminu dojrzałości pojawią się wówczas internecie na oficjalnej stronie CKE . Maturzyści otrzymają także świadectwa, aneksy i informacje i wynikach ich matur w formie papierowej, do odbioru szkołach średnich. Przypominamy, że wyniki matury poprawkowej zostaną opublikowane w środę, 11 września 2019. Od tego dnia absolwenci będą mogli też uzyskać swoje świadectwa maturalne.

Wyniki matur – ile punktów należy uzyskać, aby zdać maturę?

Przypominamy, że z matur obowiązkowych uczniowie muszą uzyskać minimum 30%, aby egzamin został uznany za zaliczony. Wymóg ten dotyczy matury ustnej, pisemnej oraz przynajmniej jednego przedmiotu, który wybrali jako przedmiot dodatkowy. Żeby sprawdzić wyniki matur, należy zalogować się do systemu za pośrednictwem loginu, którym jest numer PESEL oraz otrzymanego w szkole hasła. W przypadku zgubienia hasła, maturzysta powinien niezwłocznie zgłosić się do szkoły z prośbą o podanie nowego. Uczniowie, którzy nie zaliczyli wyłącznie jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, mogą zdać maturę w terminie poprawkowym. Matura poprawkowa pisemna odbędzie się we wtorek, 20 sierpnia, a usta we wtorek lub środę, 20-21 sierpnia.