Matura 2018. W poniedziałek egzamin z fizyki i geografii

W poniedziałek 14 maja, o godz. 9 rozpoczął się pisemny egzamin z fizyki. Po południu - o godz. 14 - tegoroczni abiturienci przystąpią do egzaminu z geografii.

Do obu egzaminów przystąpią tylko ci uczniowie, którzy zadeklarowali taką wolę. W przypadku fizyki jest to 21 tys. uczniów, z czego 4,8 tys. to osoby ze starszych roczników. Fizyka jest na ósmym miejscu pod względem popularności przedmiotów wybieranych przez absolwentów liceów ogólnokształcących.

Niezbędne informacje - matura 2018

Co trzeba zrobić, by zdać maturę? Należy uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Ci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej, w czerwcu.