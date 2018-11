"Matka zastała ich w łóżku". Mężczyzna miał zgwałcić niepełnosprawnego 12-latka

Mężczyzna, który jest znajomym rodziny niepełnosprawnego chłopca, wykorzystując nieobecność domowników miał napastować 12-latka. Prokuratorzy planują złożyć do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego.

Sytuacja miała miejsce w jednym z miast województwa lubuskiego. Grzegorz J. odwiedził znajomą rodzinę w ostatni weekend. Przyjechał by pomóc dziadkowi niepełnosprawnego chłopca w pracach domowych. W pewnym momencie starszy mężczyzna źle się poczuł. Jego córka, matka 12-latka, zabrała go do szpitala. Swoje dzieci zostawiła pod opieką ich babci. W mieszkaniu pozostał również podejrzany.