Matka z Ujeźdźca Małego porzuciła noworodka w lesie. Zaskakujący wyrok sądu

Młoda matka z Ujeźdźca Małego na Dolnym Śląsku została w środę skazana na więzienia. Rok temu 18-latka wyniosła swoje nowo narodzone dziecko do lasu. Przykryła je liśćmi i zostawiła. Prokuratura będzie odwoływać się od wyroku.



Sędzia wymierzyła Małgorzacie G. łagodną karę. Powołała się na jej stan psychiczny sprzed porodu. W ocenie sądu 18-letnia wówczas kobieta nie wiedziała, co robi - podaje Radio Zet.

- Wynika to ze szczególnego stanu psychicznego matki rodzącej. Konsekwencje tego kobieta będzie ponosić przez bardzo długi czas - powiedziała w uzasadnieniu sędzia Elżbieta Wylęgalska.

Zaniosła dziecko do lasu

Do tragedii doszło w nocy z 1 na 2 stycznia 2019 r. 18-latka z Ujeźdźca Małego pod Trzebnicą urodziła córeczkę w łazience, a potem wyniosła je do lasu. Tam przykryła je liśćmi i zostawiła. Wróciła po noworodka, kiedy już zmarł z wychłodzenia. Zwłoki dziecka schowała w szafie.

9 stycznia 2019 r. kobieta trafiła do szpitala we Wrocławiu. Lekarze przypomnieli sobie, że 18-latka była u nich miesiąc wcześniej i była w ciąży. Kobieta twierdziła, że dziecko urodziła w szpitalu w Trzebnicy, ale medycy nie uwierzyli w to i sprawdzili. Kiedy okazało się, że 18-latka kłamie, zawiadomili policję.