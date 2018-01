Matka wmawiała ludziom, że jej córka umiera. Skończyła w "basenie krwi"

Gypsy Blanchard Amy zadźgała swoją matkę Dee Dee, która dla pieniędzy i sławy zmuszała ją do udawania śmiertelnie chorej. Dziewczyna broni się, przekonując, że to ona była ofiarą.

Tymczasem, jak się później okazało, Gypsy była przez cały czas maltretowana. W rozmowie z dziennikarką telewizji ABC wyjaśnia, że kiedy zaczęła dorastać, z matką miała coraz mniej wspólnego. To doprowadzało do konfliktów i przemocy fizycznej. – Znęcała się nade mną, głodziła mnie, raz pobiła wieszakiem – opowiada dziewczyna. – Kiedyś próbowałam uciec, ale w kilka godzin mnie znalazła – dodaje. Od tamtej pory matka przykuwała ją do łóżka i na wszelki wypadek rozwiesiła dzwonki przy wszystkich drzwiach.